Eski belediye başkanı vefat etti
Güncel 18.06.2022, 14:34
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Sungurlu - Arifegazili eski Belediye Başkanı İsmet Uzan (72) hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi 19 Haziran Pazar günü (yarın) öğle namazına müteakip Arifegazili Köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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