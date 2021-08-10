Eski Bakan Selma Aliye Kavaf, bugün Çorum’da 

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, eski Bakan Kavaf ve partilerinin üst düzey yöneticilerinin bugün ilimize gelerek bazı toplantı ve ziyaretlere katılacağını açıkladı.

Orhan Vargeloğlu “Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemde; Deva Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selma Aliye Kavaf (Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı) Essum Saatçi Arslan (Kurucular Kurulu üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı) ve Esra Kadriye Aygün (Bölge Koordinatörümüz) bugün Çorum’da olacaktır” dedi.

Eski Bakan Kavaf ve beraberindeki heyet saat 11.30’da DEVA Partisi İl Başkanlığı’nda ülke gündemine ilişkin konularla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

(Özlem KOŞA)

