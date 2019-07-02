Eşinin öldürdüğü genç kadın otomobilden atlamak istemiş

Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş.'yle boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a yerleşti. Üç ay sonra Gökcen Ş'nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak önceki gün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Ş., koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Ş. ise başta otomobile binmek istemedi ardından ailesini görünce araca girdi. Bu sırada Gökcen Ş. ile Selim Ş. konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Ş., yanındaki tabancayla Gökcen Ş.’ye ateş açtı, Mermilerin isabet ettiği Gökcen Ş., kanlar içerisinde yığıldı.

Baba Yaşar Ş.’nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobildeki Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Ş. 'Kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLDEN ATLAMAK İSTEMİŞ

Selim Ş. tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'nin olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, babası Yaşar Ş.’nin kullandığı otomobilin kapısının açan kadının inmek istediği sırada eşinin buna izin vermediği görülüyor. Bu sırada ayakkabısının teki düşen kadın içeriye çekildiği otomobil önce durakladı, ardından hızla yoluna devam etti.

KADIN MECLİSİ ÜYELERİ TEPKİLİ

Çorum Kadın Meclisi üyeleri kadın cinayetine tepkilerini dile getirdi. Çorum Kadın Meclisi üyesi Nurbanu Karataş, öldürülen Gökçen’in henüz 20 yaşında olduğunu belirterek “Çocukken evlendirilmiş, daha kendisi çocukken çocuk sahibi olmuş, kendisinin rızası olmadan ona dayatılmış hayattan kaçıp geldiği Çorum’daki sığınma evinden henüz çıkmış, hayatını kurmaya çalışan genç bir kadındı. Şehrin orta yerinde katledildi. Katilleri, daha Gökçen’in cansız bedeni soğumadan, işledikleri cinayeti meşrulaştırmak için hiç de yabancısı olmadığımız cümleleri arka arkaya sıralamaya başladı.’Korkutmak için, aldatıyordu, eve gelen gidenler, bebeği için’. Gökçen’in katillerini tanıyoruz. Gökçen gibi nicelerini öldürdüler. Her seferinde daha güçlü olduklarını sandılar; kendilerini yaşamlarımızın bekçisi saydılar; bizi kapatabileceklerini, dövebileceklerini, bize tecavüz edebileceklerini, bizi öldürebileceklerini düşündüler. Çaresiz olduğumuzu varsaydılar. Değiliz. Yaşamlarımızı geri alıyoruz, bunu tersine çeviremezsiniz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)