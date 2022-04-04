Eşinin böbreğini almıştı ama hayata tutunamadı
Çorum’un Mecitözü ilçesinin Kalecik köyünden Muharrem Bolat (50), genç yaşta aramızdan ayrıldı.
Güncel 04.04.2022, 17:56
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Böbrek yetmezliği ve diyaliz hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Muharrem Bolat, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı, ancak kurtarılamayarak hayata veda etti.
Merhum Hasbi Bolat’ın oğlu, Şerife Bolat’ın kardeşi, evli ve 4 çocuk babası Muharrem Bolat’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Edinilen bilgiye göre; Muharrem Bolat’ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle eşinin böbreği nakledildi. Eşinin böbreği ile hayata tutunmaya çalışan Bolat, kurtarılamadı. Merhumun cenazesi önceki gün Kalecik Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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