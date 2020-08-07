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Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini yaraladı

ÇORUM'un Bayat ilçesinde Hasan Boyraz (30), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Rukiye Boyraz'ı (26), kayınvalidesi Fatma Evecen'i (47) ve kayınpederi Bekir Evecen'i (52) tüfekle vurarak yaraladı. Zanlının pusuya yatıp traktör üzerindeki aileye ateş ettiği iddia edildi. 

Güncel 07.08.2020, 19:11 08.08.2020, 00:40
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Olay, ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte eve dönen Bekir Evecen eşi  Fatma Evecen ve kızları Rukiye Boyraz vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rukiye Boyraz ve annesi Fatma Evecen'in durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Hasan Boyraz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.

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