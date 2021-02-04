Eşini bıçakladı, “kasten öldürmeye teşebbüs”den ceza istendi

Olay, 1 yıl önce Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşandı. Evrim A. ve Adil A. çifti arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Adil A., mutfaktan aldığı bıçağı eşinin karnı ile sırtına sapladı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini bıçaklayan Adil A. ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, salonda taraf avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya getirilen tutuklu sanığın kız kardeşi Necla A. tanık olarak dinlendiği duruşmada, kardeşine iftira atıldığını öne sürdü. Kardeşi Avni A.’nın 30 yıl devlet memurluğu yaptığını belirten Necla A. “Kardeşim eşi Evrim’in tüm borçlarını verdi. Evi sattığında da yine para mevzusu vardı. Kardeşim onun için elinden geleni yaptı. O ise bizi eve almıyordu. Hatta kardeşime eziyet ediyordu. Kardeşime ağza alınmayacak sözler söylüyor ve yüzüne tükürüyordu” dedi.

Bıçaklanarak ağır yaralanan Evrim A.’nın avukatları tanığın söylediklerinin doğru olmadığını bildirirken, duruşma salonunda bulunan Adil A.’nın diğer yakınlarının da söz almak istemesiyle ortam gerildi. Bunun üzerine mahkeme başkanı “Sessiz olun, burayı televizyonlardaki evlilik programlarına çevirdiniz. Burası mahkeme salonu” diyerek uyarıda bulundu.

“YÜZÜME TÜKÜRDÜ GURURUMLA OYNADI”

Söz alan tutuklu sanık Adil A. ise “Ben eşimle evlendim ve tüm borçlarını ben verdim. Bir süre sonra eşimin huyu suyu değişmeye başlamıştı. Eşimi seviyordum. Olayın olduğu gün ise tartışma yaşadık. Eşimi ben bıçakladım. Sonra yüzüme tükürmeye ve bana ağza alınmayacak sözler söylemeye başladı. Benim erkeklik gururumu incitti. O gün ben eşimi öldürmek için tüm bunları yapmadım. Ambulansı kendim aradım. Gerçekten böyle olmasını istemezdim. Söylenen sözler karşısında bunalıma girmiştim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum” sözlerini kullandı.

Tutuklu sanığın avukatının savunma için ek süre istemesi üzerine mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Haber Merkezi)