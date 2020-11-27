Eşini 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan kocaya 15 yıl hapis

Olay, geçen yıl 23 Şubat'ta, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkette çalışan S.B., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer B., ile sokak ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Muzaffer B., S.B.'yi 28 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan koca ise tutuklandı.

‘ÇOK PİŞMANLIK DUYUYORUM’

Hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılan Muzaffer B.'nin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer B. ile taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada son savunması sorulan Muzaffer B, böyle bir şeyin meydana gelmesini istemediğini belirterek, "Çok pişmanlık duyuyorum. 20 gün sonra kızımın doğum günü var. Aylardır sesini duymadım. Onun yanında olmak istiyorum." dedi.

Sanık avukatı ise olayda öldürme kastı bulunmadığını, zanlının eşini kolundan ve bacağından yaraladığını söyledi.

Sanığın eşinin uygunsuz bir ilişki içinde olduğunun ortaya çıktığını iddia eden sanık avukatı, "İlişkisi normal arkadaşlık boyutunda değildir. Olaydan sonra birkaç kez cezaevine gitmiştir, müvekkilime cezaevinde yatmasını istemediğini beyan etmiştir. Tanık beyanında da 'İsteseydi öldürebilirdi, sadece canını yakmak istedi' demiştir. Eşinin 3-4 gün sonra taburcu olması da öldürme kastının olmadığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

S.B.'nin avukatı ise sanığın müvekkilini defalarca ölümle tehdit ettiğini, olayda da öldürmek için defalarca bıçakladığını anlatarak, cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti sanığa ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl, 11 ay, 7 gün hapis cezası verdi.