Eşi tarafından boğulmaya çalışılırken kurtarılan kadının tedavisi sürüyor

Eşi Nusret Ö'nün eşarpla boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı Eda Ö, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Henüz hayati tehlikeyi atlatamayan Eda Ö'nün uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı kalıcı hasar oluşma riski bulunduğu belirtildi.

Çiftçin 3 çocuğunun bulunduğu, Nusret Ö'nün bir araç muayene istasyonunda çalışırken yaklaşık 6 ay önce işten ayrıldığı öğrenildi.

Çorum Kadın Meclisi Başkanı Gülhan Eke de Eda Ö'nün ailesini, kadının tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kadın Meclisi üyelerinin de bulunduğu ziyarette Eke, aileye Eda Ö'nün hem tedavi hem de hukuki süreçte yanında olduklarını aktardı.

Çorum'da 3 Mayıs'ta, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Eda (31) ve Nusret (34) Ö. çifti arasında tartışma çıkmış, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nusret Ö'yü eşini eşarpla boğmaya çalışırken yakalamıştı.

Eda Ö, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan eşi Nusret Ö. ise tutuklanmıştı.