Esat Kabaklı coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında Hürriyet Meydanı’nda önceki akşam düzenlenen programa yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşmaların ardından ise Çorum Belediyesi’nin organizasyonu ile ilimize gelen ünlü sanatçı Esat Kabaklı sahne aldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin elde ettiği zaferin yıldönümünde vatandaşların ay yıldızlı bayraklarla katıldığı konseri Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, eski Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, siyasiler ve vatandaşlar ilgiyle izledi.

Ünlü sanatçı Esat Kabaklı kahramanlık türküleri ile izleyenleri mest etti. 7’den 70’e herkesin kahramanlık türkülerine eşlik ettiği gözlenen program İl Müftülüğü bünyesinde Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yönetiminde oluşturulan Suheybi Rumi Tasavvuf Musikisi Korosu’nun ilahi ve kahramanlık türkülerini seslendirmesi ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)