Ertuğrul Alper annesini kaybetti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nazik Alper yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski BES Başkanı Ertuğrul Alper ile birlikte Fikret Alper ve Elmaziye Alper'in anneleri olan Nazik Alper'in cenazesi yarın (18 Kasım 2021 Perşembe) saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde kılınacak cenaze namazından ardından Gökköy Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

