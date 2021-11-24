Ersoy’ların kız kardeşleri, Belediye Meclisi Üyesi H.İbrahim Özcan’ın annesi Döndü Özcan hayatını kaybetti 

Çorum’un önceki Belediye Başkanlarından merhum Prof.Dr. Arif Ersoy, İnşaat Mühendisi-Müteahhit Cemal Ersoy ve Müftülük’ten emekli Mustafa Ersoy’un kız kardeşleri, Çorum Belediye Meclisi Üyesi Halil İbrahim Özcan’ın annesi Döndü Özcan (65), diyabete bağlı organ yetmezliği nedeniyle bu sabah saat 04.30’da, tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayata veda etti.

Emekli Cavit Özcan’ın eşi, Halil İbrahim Özcan, Sultan Özcan, Sümeyra Yabacı ve Süheyla Teymur’un anneleri olan Döndü Özcan’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

