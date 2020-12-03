Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne “Sıfır Atık” belgesi

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Çorum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Projesi” için ilk adım olan “Sıfır Atık” belgesini sıfır maliyet ile kendi imkanları dahilinde aldığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Çocuklarımıza daha temiz ve sağlıklı bir gelecek bırakmak adına tüm hastane personeli olarak projeyi desteklemekteyiz. Geri dönüşen atıklar çöp değil servettir” görüşüne yer verilerek sıfır atık belgesi de paylaşıldı.

(Haber Merkezi)