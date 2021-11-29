Erol Kavuncu’dan kızına Anitta’da görkemli düğün
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun kızı Şeymanur Kavuncu, Soner Mazlum ile hayatını birleştirdi.
Şeymanur-Soner Mazlum çiftinin düğün törenine Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş çevreleri, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Anitta Otel’de iki bölüm halinde önceki gün düzenlenen düğünün ilk bölümünde genç çiftin mutluluğuna protokol üyeleri ortak oldu. İkinci bölümde ise genç çift için kına gecesi düzenlendi. Davetliler Kavuncu ve Mazlum ailesinin mutlu gününe ortak olarak genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.
Milletvekili Kavuncu, ilki geçen hafta Trabzon’da düzenlenen düğünün Çorum bölümünde kendisini yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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