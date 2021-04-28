“Ermeni soykırımı iddiası emperyalist bir yalandır”

“BİDEN HADDİNİ AŞTI”

ABD Başkanı Biden’in haddini ve yetkisini aşarak 1915’te yaşanan Ermeni sorunlarını Soykırım olarak kabul ettiğini açıkladığını hatırlatan Patlar, “Biz Vatan Partisi bu davranışın sadece Türkiye’ye değil tüm Asya güçlerine karşı başlatılan bir saldırının işaret fişeği diye değerlendiriyoruz. Ukrayna bahanesiyle Karadeniz’e çıkamayan ABD şimdi gücünü bizde sınamaya kalkışıyor.

Korkmuyoruz, çünkü İstiklal Marşımız ‘korkma’ diye diye başlıyor. Silopi’de, Cizre’de nasıl PKK’yı hendeklere gömmüşsek, Barzani’nin referandum oyununu yırtıp çöpe atmışsak, terör koridorunu paramparça etmişsek, mavi vatanda bayrak dalgalandırıyorsak, Libya’da Hafter hücumunu kırmışsak, Dağlık Karabağ’ı Ermeni ordusuna dar etmişsek ve 15 Temmuz’da FETÖ’yü tepeleyip belini kırmışsak, bu piyonların ağababası ABD’yi de aynı şekilde püskürtür Akdeniz’e dökeriz. Türkiye korkarak savunulamadığı gibi yönetilemez de. Korkanlar iktidardan uzaklaşmak zorunda kalacaklardır” dedi.

‘İDDİALARI SAVSATA VE YALANDIR’

Açıklamalarını sürdüren Patlar, “Biden haksızdır ve haddini aşmıştır. Tarihte ilk kez soykırım suçu 1948 BM kararı ile gündeme gelmiştir. Bir olayın soykırım suçu sayılmasına suçun işlendiği ülkenin yerel ceza mahkemesi veya uluslararası (Lahey Adalet Divanı) karar verir. Bunun dışında herhangi bir siyasi kuruluşun başkanı, barolar, akademisyenler, tarihçiler ve parlamentolar yetkili değildirler. Üstelik bu BM kararı 1948’den önce işlenmiş suçlar için geriye doğru işletilemez.

Nitekim Türkiye’nin elinde AHİM’in 2015 ve 2017 yıllarında verdiği Perinçek- İsviçre, Ali Mercan- İsviçre davalarına ait üç adet kapı gibi kararlar vardır. Anılan kararlarda da BM’nin yukarıda anlatılan soykırımla ilgili maddesine vurgu yapılarak bu konuda verilmiş herhangi bir mahkeme kararı olmadığı söylenmektedir. Biden’in yapabileceği kendince hüküm vermek değil gidip Lahey adalet divanına Türkiye aleyhinde başvuru yapmaktır. Kaldı ki şimdiye kadar Ermeniler bile böylesi bir başvuruya cesaret edememişlerdir. Çünkü tüm iddiaları savsata ve yalandır” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

