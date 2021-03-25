Erkan Yıldız’dan kongre eleştirisi

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadan, salonda lebaleb kongre yapıldığının altını çizen Erkan Yıldız, AKP’nin bu durumunu esnafa şikayet etti.

Erkan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: “Sizleri “namusumla iflas ettim” diyen, işyerlerini kapattığınız esnafa şikayet ediyoruz. Sabah çocuğuna harçlık bırakamayan kahveci esnafına, Bağ-Kur, SSK primlerini ödeyemeyen lokantacı esnafına şikayet ediyoruz. Günlerce evlatlarından ayrı kalan, her gün ölüm korkusuyla görevini yapan sağlık görevlilerine şikayet ediyoruz. AKP’ye her yol mübah… Yazık ki yazık. Toyunuz hayırlı olsun diliyorum ama şunu unutmayın ki sizin sorumsuz davranışınız yüzünden günahsız bir kula hastalık bulaşırsa vebalini yüce Mevlam inanın sizden sorar.”

(Haber Merkezi)