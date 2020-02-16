Erkan Yıldız yeniden başkan

Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak ve çok sayıda partili katıldı. Divan başkanlığına Daver Eker, Divan Başkanı Yardımcılığına Mustafa Afşar, katip üyeliklere ise Ömer Etçi, Nurhayat Karakoç ve Sefer Mustafa Boyacı’nın getirildiği Genel Kurulda faaliyet ve gelir gider raporunun okunarak ibrasının ardından İYİ Parti Merkez İlçe aday adayı Yunus Emre İlhan yaptığı konuşmada ülke ve milletin iç ve dışarıda sancılarla dolu bir dönem geçirdiğini ifade ederek, milletin umutsuzluk girdabı içinde boğulacak hale geldiğini söyledi. Ülke bu durumdayken bir kenarda oturamayacağını belirten Yunus Emre İlhan, siyasal iklimin değişmesi dışında çıkış yolu kalmadığını söyledi. İlhan, umutları ve hayallerinin olduğunu, adil, ve mutlu bir ülke istediklerini söyledi.

Erkan Yıldız ise konuşmasında seçimler sırasında bir parti ile ittifak yapıldığını ancak bu partideki koltuk sevdası nedeniyle bu ittifakın bozulduğunu belirtti. İYİ Partinin giderek güçlendiğini ve üye sayısını %150 artırdığını anlatan Yıldız, partililerin kendisine güvenmesi durumunda daha çok çalışarak partiyi iktidara taşımak konusunda elinden geleni yapacağını ifade etti. “Birlik olursak kazanırız, ancak birlik olamazsak dağılırız” diyen Erkan Yıldız, siyasette küslüğün olmadığını ancak dargınlıkların olabileceğini bunun da kısa sürede giderilebileceğini vurguladı.

Son olarak kürsüye gelen İYİ Parti il Başkanı Bekir Özsaçmacı ise konuşmasında milleti uyandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını, partinin kurulması ile birlikte sonuçlarından korkanların hemen erken seçim istediğini anlattı. Tehditlere boyun eğilmediğini ve parti olarak her geçen gün daha da güçlenerek yollarına devam ettiklerini belirten Özsaçmacı, İYİ Parti’nin en büyük alternatif olduğunu söyledi.

AK Parti’nin seçimlerden önce 3 Y ile mücadele edeceğini söylediğini bunların yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar olduğunu hatırlatan Özsaçmacı, yolsuzluğun her zamankinden fazla olduğunu, yoksulluk nedeniyle insanların canlarına kıymaya başladığını Yasak konusuna gelindiğinde ise daha önce insanların istediklerini konuşabilirken şimdi konuşmaya korktuğunu vurguladı. Şu anki krizin 2001 yılındakinden kat kat fazla olduğunu belirten Özsaçmacı, “Başka ülkelerle mücadele konusunda İYİ Parti olarak sonuna kadar destek veririz ancak Amerika petrol kazanacak diye bizim insanlarımızın ölmesine İyi Parti olarak itiraz ediyoruz. Sadece Çorum’un değil Türkiye’nin de İYİ olması için mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçim sonucunda Erkan Yıldız yeniden Merkez İlçe Başkanı olurken yönetim kurulunda Mustafa Tansel Küçüker, Tuygun Eliaçık, Ali Rıza Ceylaner, Muttalip İzci, Turan Eser, Haydar Yağmur, Tolga Dilmen, Yasemin Dobak, Döndü Akyol, Zehra Işık, Gülşen Delice, Feride Nur Demir, Şule Kamışlı, Neşide Nergiz Küçüker, Sevgi Sağdıç, Ayşe Turgut, Ahmet Cihar Buğdaylı, Ali Balakçı, Yılmaz Dolgun, Akif Hançer, Mahmut Katip, Hamza Tosun, Nejdet Yalçınkaya, Ömer Baykan Emniyet, Mehmet Kayalı, Fatih Yalçın, Menderes Demir, Mehmet Telli, Cafer Sevinçoğlu, Nihat Öymen, Mustafa Yazık ve Erkan Öztürk yer aldı. (Erkan BAYATLI)