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Erhan Sevenler söyleşiye katılacak

Anadolu Ajansı'nın deneyimli savaş muhabiri Erhan Sevenler, 20 Aralık 2020 Pazar akşamı (YARIN) saat 22.00’de zoom üzerinden moderatörlüğünü Hitit Üniversitresi Öğretim Görevlisi Serkan Tuluk’un yapacağı söyleşiye katılacak.

Güncel 19.12.2020, 17:34
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Erhan Sevenler söyleşiye katılacak

İstanbul'da doğan Erhan Sevenler, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu olup, halen aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Objektifiyle bir çok tarihi hadiseye şahitlik eden Sevenler, foto muhabiri olarak 1996 yılında Anadolu Ajansı katıldı.

Söyleşiye katılmak isteyenler [email protected] adresine mail atarak giriş için şifre alabilirler.

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