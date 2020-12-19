Erhan Sevenler söyleşiye katılacak

İstanbul'da doğan Erhan Sevenler, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu olup, halen aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Objektifiyle bir çok tarihi hadiseye şahitlik eden Sevenler, foto muhabiri olarak 1996 yılında Anadolu Ajansı katıldı.

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