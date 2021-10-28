Erenler: “Milletin umudu olmaya devam edeceğiz”

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılında milletin umudu olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Engin Erenler tüm Çorum halkının bayramını kutladı.

Yaptığı açıklamada TDP olarak ana ilkelerinin cumhuriyet değerlerini geliştirerek korumak olduğunu dile getiren Erenler; “Atatürk İlkeleri ışığında, Evrensel Hukuk Kurallarına uyarak her geçen gün Aziz Milletimizin umudu olmaya devam edeceğimizi, bir kere daha ilan ediyoruz. Türkiye Değişim Partisi, halkımızın özlemle beklediği Cumhuriyetin meşalesini ebediyen taşıyacak olan demokratik bir kitle partisidir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

