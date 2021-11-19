Erenler: “Kur yükselişi SMA hastalarını da mağdur ediyor”
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, son dönemde Türk Lirası’nın Dolar ve Euro gibi döviz kurları karşısında gün be gün erimeye devam ettiğini hatırlattı.
Güncel 19.11.2021, 18:52
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Ekonomiye yönelik gündemi değerlendiren TDP İl Başkanı Erenler, kur farkının sadece enflasyonu yükseltmekle kalmadığını sağlığı da olumsuz etkilediği belirterek SMA hastası çocukların ailelerinin yükselen dolar ve Euro karşısında daha çok yıprandığını umutlarının bu durumdan kötü etkilendiğini anlattı.
Kimilerinin kur fiyatları karşısında, “Doların artışında hani diyorlar ya dolarla mı alıyorsun? Dolarla mı kira ödüyorsun?” şeklinde açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Erenler, SMA hastası çocukların Dolar kurunun yükselmesi sonucu tedavisinin ne kadar yükseldiğini ancak ailelerinin bildiğini kaydetti.
(Haber Merkezi)
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