Erenler: “Güçlü bir ülkenin yolu demokrasiye sarılmaktan geçiyor”

Engin Erenler, “FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi, tarihimizin en kanlı ve en alçak kalkışmasıdır. Milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sonucunda amacına ulaşılamadan engellenmiş ve şanlı tarihimize yeni bir zafer daha kazandırılmıştır” dedi.

Erenler, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü: “15 Temmuz gecesi, Türkiye’de tüm farklılıkların bir kenara bırakıldığı, vatan, bayrak ve ezan için çokluk içinde birlik olunduğu gündür. Darbe girimine karşı milletimiz, Gazi Meclisimiz ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, bu hain girişim boşa çıkarılmıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı olduğumuzu belirtiyor, güçlü bir Türkiye yaratmanın yolunun, cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçtiğini bildiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatırken işaret ettiği gibi her zaman tek güvencemiz ve umudumuz milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımla 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum’’ dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

