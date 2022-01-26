Erenler: “Aşgın’ın aşkını Emek ve Bahabey Caddesi’nde göremedik”

Karla mücadelede alınamayan hizmetle ilgili kendisine çok sayıda telefon geldiğini bunun üzerine Başkanın kalemini arayarak durumu ilettiğini, Bahabey Caddesi’ndeki kaldırımlardan yayaların zor yürüdüğünü anlattığını kaydeden Erenler, ara sokaklardaki durumdan söz dahi etmediğini belirtti.

Özel kalemin ekip yollayacağını söylemesine rağmen 40 araç ve 200 personelden hiçbirinin gelmediğini ifade eden Engni Erenler, aynı durumun önceki Belediye Başkanı Muzaffer Külcü zamanında da yaşandığını ancak Başkan Külcü’nün aldığı önlemlerle insanların huzurla ve güvenle gezebildiğini söyledi

Buzda kayıp düşen vatandaşın vebalinin Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ait olduğunu ifade eden İl Başkanı Engin Erenler, “Halen kar yağmıyor çıkalım Bahabey, Emek, Fatih Caddesi kaldırımlarını beraber yürüyelim telefon numaram sizde var ve sürekli açık yazdığım yerlerde sorun yok kaldırımlar da ter temiz ise an itibari ile basın huzurunda özür dilemesini de bilirim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

