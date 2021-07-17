Çorum’un tanınmış iş insanlarından ve CHP’nin önceki il başkanlarından Cengiz Atlas’ın oğlu, CHP Belediye Meclis Üyesi Eren Atlas, Sinem Özdemir ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğünü, Cuma günü Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikâhta genç çiftin şahitliklerini CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Erkan Kılıçoğlu, Emre Atlas, Yeliz Özdemir, Yasin Bektaş ve Umut Barış Yüzgeç üstlendi.

ÇORUM HABER, Leyla-Aydın Özdemir ve Reyhan-Cengiz Atlas çiftlerini kutlar, Sinem ile Eren’e ömür boyu mutluluklar diler. (Taner ŞİMŞEK)