Erdoğan’dan kafe ve restoranlara destek ödemesi müjdesi

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan 40 bin liraya kadar ödeme yapılacak.

Artan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra kapatılan restoran, kafe vb. işletmelerin sadece paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeleri kararlaştırılmıştı. Pandemi döneminde ekonomik olarak zorlanan bu işletmelerin yaralarını sarabilecek destek açıklaması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

2 BİN LİRADAN AZ OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin de “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız” ifadesini kullandı.