Erdoğan’dan Çorumlu Gazi Aslan’a yakın ilgi

FETÖ’cüler tarafından vurulduktan sonra öldü diye bırakılan ancak 16 Temmuz’da bulunarak hastaneye kaldırılarak iki yıllık zorlu bir tedavi süreci geçiren eski TEM Daire Başkanı hemşehrimiz Turgut Aslan önceki gün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerinden büyük bir ilgi ve hürmet gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek; “Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Gözüpek polisimiz FETÖ'cü alçakların işgal ettiği yerlerden kurtardılar, darbecilere kök söktürdüler. Ankara'nın dört bir yerinde darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele eden kardeşlerimize, az önce soyadı Aslan, Turgut Aslan kardeşimiz bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini burada dinlerken hala yüreğinden gelen ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Ve kendilerine bir kez daha yürekten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” diyerek Çorumlu Gazi Turgut Aslan’ı işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bakanlar ile milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende Aslan’ın yanında oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onunla bir süre muhabbet ederek hal hatır da sordu.

Öte yandan TEM Daire Başkanı 15 Temmuz Gazisi hemşehrimiz Aslan da darbe için delil aranıyorsa kendisinin burada olduğunu söylemesi dikkat çekti.

(Ajanslar)