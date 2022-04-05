Erdem Çenesiz’e “ihracat” plaketi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayı ihracat rakamlarının açıklanması nedeniyle düzenlenen programda, TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte, ihracat başarısı gösterenleri ödüllendirirken teşekkürlerini ve başarılarının devamı dileklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)