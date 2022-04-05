Erdem Çenesiz’e “ihracat” plaketi
Türkiye Seramik Federasyonu, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz’e, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından, sektörün ihracat artışındaki başarıları nedeniyle plaket verildi.
Güncel 05.04.2022, 23:34
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayı ihracat rakamlarının açıklanması nedeniyle düzenlenen programda, TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte, ihracat başarısı gösterenleri ödüllendirirken teşekkürlerini ve başarılarının devamı dileklerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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