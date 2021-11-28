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Erdem Çenesiz: “Yıl sonu ihracat hedefi 5 milyar dolar”

Çorum’dan Ece Holding bünyesindeki ISVEA’nın da ödül aldığı törende konuşan Ece Holding ve ÇCSİB Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Türkiye ortalamasının üç katı yerli katma değer ürettiklerini, 10 yılda ülkeye 25 milyar dolar döviz kazandırdıklarını, 2021 yıl sonu hedeflerinin de 5 milyar dolar olduğunu söyledi. 

Güncel 28.11.2021, 19:40
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Erdem Çenesiz: “Yıl sonu ihracat hedefi 5 milyar dolar”

Seramik, cam ve çimento sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı R. Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’in yaptığı ödül töreninde 11 alt sektörde 71 ödül verildi. 

10 AYDA 2020 İHRACATINA ULAŞILDI
ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Birlik bünyesinde faaliyet gösteren sektörlerin sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistik güçleriyle pandemi döneminde Türkiye’yi dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline getirdiğini belirterek, ihracatçı firmalara teşekkür etti. 
2020 yılında yüzde 8 büyüme ile 4 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını ifade eden Çenesiz, bu yıl hedefi büyüttüklerini vurgulayarak, “Pandeminin ilk yılında yakaladığımız başarı, daha büyük hedefler belirlememizin önünü açtı. Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla 4 milyar dolar ihracata ulaşmış bulunuyoruz. Son iki ayda büyümemize büyüme katarak, 5 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan çimento, cam ve seramik sektörlerimizin ürettiği yerli katma değer, Türkiye ortalamasının üç katına yükseldi. Bu yıl sonu itibarıyla 3,3 milyar dolarlık yerli katma değer yaratacağımızı öngörüyoruz. Böylece son 10 yılda ülkemize sunduğumuz net döviz 25 milyar dolara yaklaşacak. Giderek güçlenen ve daha fazla önem verilen tasarım kültürümüz, yüksek kapasiteli modern tesislerimiz, ürün zenginliğimiz, her koşula uyum sağlayabilen esnek yapımız ve köklü geçmişimizle hep birlikte ihracatımızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

100 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM
ÇCSİB’nin en az ihracatı artırmak kadar önem verdiği bir diğer konunun da toplumun refahına katkı sunmak olduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz, şöyle devam etti: 
“Üç sektördeki üreticilerimiz 100 bin kişinin üzerinde istihdam sağlıyor. Pandeminin başından bu yana kalıcı bir istihdam kaybı yaşanmadı. Üyelerimizin yeni yatırımlara ve istihdama odaklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte sektörlerimizin bir diğer önemli özelliği de yalnızca bir şehre veya bölgeye değil ülkemizin tamamına katkı sunmalarıdır. Bizim Elazığ’da, Siirt’te, Van’da çimento tesislerimiz var. Diyarbakır’da, Adıyaman’da, Çorum’da seramik yapıyoruz. Polatlı'da cam üretiyoruz. Yani bizim ihracat yolculuğumuz Anadolu’nun dört bir yanından başlayıp yedi kıtaya ulaşıyor.”

ENERJİ MALİYETİ AĞIR YÜK OLUŞTURUYOR
ÇCSİB Başkanı Çenesiz konuşmasında, enerji maliyetlerinin sanayiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna ve Kasım ayı itibarıyla uygulamaya konulan ve üretim artışını cezalandıran kademeli doğalgaz fiyatlamasından vazgeçilmesi gerektiğine değindi. Enerji konusunda iş dünyasına da önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Çenesiz, özellikle Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin ihracatı sekteye uğratmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. (Haber Merkezi)

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