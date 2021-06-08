Erdem Çenesiz yarın Bloomberg’de
Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “Fokus” isimli programa konuk olacak.
Güncel 08.06.2021, 00:10
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Bloomberg HT'de canlı olarak yayınlanan ve Güzem Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı “Fokus” programı yarın saat 11.00’de Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanı Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’i ağırlayacak.
Erdem Çenesiz programda çimento, cam ve seramik sektörü ile ilgili soruları yanıtlayacak.
(Haber Merkezi)
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