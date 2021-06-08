Erdem Çenesiz yarın Bloomberg’de

Bloomberg HT'de canlı olarak yayınlanan ve Güzem Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı “Fokus” programı yarın saat 11.00’de Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanı Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’i ağırlayacak.

Erdem Çenesiz programda çimento, cam ve seramik sektörü ile ilgili soruları yanıtlayacak.

(Haber Merkezi)

