Erdal’dan Hüseyin Taklacı’ya kutlama
Çorum Mobilyacılar Odası Başkan adayı Fatih Erdal, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanlığı görevine seçilen Hüseyin Taklacı’ya kutlama ziyaretinde bulundu.
Güncel 19.06.2022, 16:28
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Fatih Erdal, beraberinde mobilyacı esnafından Benan Emir ile birlikte ziyaret ettiği Federasyon Başkanı Taklacı’ya hayırlı olsun temennisini ileterek, tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarlarında selamını iletti.
Hüseyin Taklacı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Fatih Erdal ayrıca sektörün sorunları hakkında Federasyon Başkanını bilgilendirdi. Sektörün sorunlarına hakim olduğunu ifade eden Taklacı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunları el birliğiyle çözeceklerinin mesajını verdi.
Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Taklacı ayrıca tüm Çorumlu mobilyacı ve marangoz esnafına da Fatih Erdal aracılığıyla selam göndermeyi ihmal etmedi. (Haber Merkezi)
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