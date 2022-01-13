Erdal: “GSS prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek”

Ermobi Mobilya İşletme sahibi Fatih Erdal, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşların, yılsonuna kadar sağlık hizmeti alabileceğini söyledi.

Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Erdal şunları söyledi:

“Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022’ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanuna göre 2 aydan daha fazla prim borcu olan Sigortalılar Hastanelerde sağlık yardımından faydalanamamaktaydı. En son 31.12.2021 tarihine kadar borçlu olan Bağ-kur ve GSS ‘lılar sağlıktan yararlanmıştı. Bu süre bu Kararla 31.12.2022 tarihine uzatılmış oldu.

Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.” (Haber Merkezi)

