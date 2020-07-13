Erdal Ceylan’ın acı günü
Çorum Sanayi ve Ticaret eski İl Müdürü Erdal Ceylan’ın annesi, Zennure Ceylan (77) vefat etti.
Güncel 13.07.2020, 19:37
22
Merhum Osman Ceylan’ın eşi, Fahri Bolat’ın kız kardeşi, Erdal, İbrahim, Bekir ve Mesut Ceylan’ın annesi, Samet Ceylan’ın babaannesi Zennure Ceylan, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi önceki gün öğle namazını müteakiben Alaca Eski Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Alaca İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
|İmsak
|03:21
|Güneş
|05:14
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|22:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
|8. Real Sociedad
|35
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24