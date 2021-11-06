Ercüment Akdeniz bugün Çorum’da
Güncel 06.11.2021, 00:25
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EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, bugün Çorum’a gelerek, “Türkiye Nereye Gidiyor? Ne Yapmalı?” başlığı altında ülke gündemini değerlendirecek.
Genel Başkan Akdeniz’in katılacağı toplantı, saat 17.00’de Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda başlayacak. (Haber Merkezi)
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