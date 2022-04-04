Ercan Şahin, yine komisyonlara alınmadı

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Ercan Şahin’in bölgesinden seçilerek gelen bir İl Genel Meclisi üyesi olduğunu anımsatarak, kendisinin herhangi bir komisyonda yer alması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, grubu bulunmaması nedeniyle komisyon üyeliğinin meclis kararıyla olabileceğini kaydederek, Yıldız Bek’in ilgili önergesini oylamaya sundu. CHP’li üyelerin “evet” oyuna karşılık, söz konusu talep AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. (Taner ŞİMŞEK)