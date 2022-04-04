Ercan Şahin, yine komisyonlara alınmadı
İl Genel Meclisi’nin tek İYİ Partili üyesi olan Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, ihtisas komisyonlarında yine yer bulamadı.
Güncel 04.04.2022, 21:17
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CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Ercan Şahin’in bölgesinden seçilerek gelen bir İl Genel Meclisi üyesi olduğunu anımsatarak, kendisinin herhangi bir komisyonda yer alması gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, grubu bulunmaması nedeniyle komisyon üyeliğinin meclis kararıyla olabileceğini kaydederek, Yıldız Bek’in ilgili önergesini oylamaya sundu. CHP’li üyelerin “evet” oyuna karşılık, söz konusu talep AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. (Taner ŞİMŞEK)
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