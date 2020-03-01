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Erasmus + eğitimi

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından AB temas noktalarına yönelik “AB Temas Noktaları 2020-2021 Erasmus+ Programları” kapsamında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Erasmus + eğitimi

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından AB temas noktalarına yönelik “AB Temas Noktaları 2020-2021 Erasmus+ Programları” kapsamında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

01 Mart 2020 Pazar 23:57
Erasmus + eğitimi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ilki düzenlenen Erasmus + programları bilgilendirme eğitiminde açılış konuşmasını Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ömer Arslan yaptı. Eğitime ilçe AB temas noktalarında görevli 27 personel iştirak etti.

AB ve Dış İlişkiler Bürosu uzmanlarından Halim Fazla ve Muhammed Lokman Tosun tarafından verilen eğitimde Avrupa Birliği ve hedefleri, Erasmus+ Programları, Erasmus+ Ana Eylem Planı; Ana Eylem KA1, Ana Eylem KA2, Ana Eylem KA3 İçerikleri, Erasmus+ Sisteme Kayıt Aşamaları, Erasmus+ programı web sitesi kullanımı ve Proje Yazımı Aşamaları ve Güncel Hibe çağrıları konuları işlendi. Eğitimin devamında güncel hibe çağrıları hakkında bilgi verildi ve proje fikirleri tartışıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği hibelerinden daha fazla faydalanmasının amaçlandığı eğitimlerin önümüzdeki aylarda AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içinde devam edeceği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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