Epilepsi konusundaki kısa film için Anıtkabir’de “Türk Bayrağı” açıldı

Yapımcılığını Dilek Çakır, yönetmenliğini Kadir Ergin, senaryosu Serkan Aygören, Genel Koordinatörlüğünü Ebru Öztürk’ün üstlendiği film, epilepsinin bir hastalık olmadığını, engellilik derecesinin saptanamadığını, intiharlarda, dünyada ve ülkemizde birinci sırada olduğunu anlatıyor.

“Hayata Tutuin” isimli kamu spotu ile, halkın bilinçlendirilmesi, korkunun yenilmesi ve en önemlisi doğru müdahalenin öğrenilerek hayat kurtarılması amaçlanıyor. İlk çekimler Ankara’da yapıldı ve Anıtkabir’de Türk Bayrağı açılarak, dünya çapında geçerli kurdele simgesi, mor kartonlar gökyüzüne kaldırılarak çizildi.

Filmin diğer sahneleri için, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaraylı Milli Basketbolcu Ege Arar, Wilma Elles, Gülgün Feyman, Salih Özen, Abdurrahman Delen, Mikail Akar gibi birçok ünlüden destek geldi. Filmin gösterimi 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde gerçekleşecek.

(Haber Merkezi)

