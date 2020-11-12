EPDK 46 firmaya yeni lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 46 yeni lisans verildi.
Güncel 12.11.2020, 19:03
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi. Bu kapsamda, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 3 şirketin tedarik lisansı iptal edildi.
Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi.
(AA)
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