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Enver Yılmaz vefat etti

Çorum'un eski lokantacı esnafından Enver Yılmaz vefat etti.

Güncel 02.11.2020, 00:44
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Enver Yılmaz vefat etti

Konaklı köyünden gelme, Hasan, Hüseyin, Necip Yılmaz’ın ağabeyi, arasta esnafından Dörtyol Çay Evi sahibi İbrahim Yılmaz’ın, Mustafa Yılmaz ve Kamil Yıllmaz'ın babası Ay-Ka enerji sahibi Kadir Yüksel’in dayısı lokantacı Enver Yılmaz rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Elitpark Hastanesi'nde 1 Kasım 2020 Pazar günü vefat etti.

2 Kasım 2020 Pazartesi (bugün) Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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