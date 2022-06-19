Engin Erenler, Genç Parti İl Başkanı oldu

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Engin Erenler, TDP ile ideolojilerinin uyuşmadığı için kendi istek ve rızasıyla il başkanlığından istifa ettiğini belirtti.

Erenler, Genç Parti İl Başkanlığı ile ilgili olarak da şu ifadeleri dile getirdi: “Günler öncesinde sosyal medyadan ‘eski gençler geri dönüyor’ sloganını paylaşmıştım. Güzel şehrimiz ve ülke menfaatlerimiz adına Genç Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Başta beni tekrar aralarında görmek için yoğun mesai harcayan, vaktinin büyük bir kısmını şahsıma ayıran sayın genel başkanıma, çok kıymetli genel sekreterime ve partimizin genel merkez yöneticilerine en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Çorum’da devir aldığımız bu bayrağı daha ileriye ve değerli bir noktaya taşımak için gayret ve özveriyle çalışacağımıza kaldığımız yerden değil en baştan yeniden başlayacağımıza inanıyor siz değerli kamuoyuna saygılarımla arz ediyorum.”

(Haber Merkezi)

