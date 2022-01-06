Engin Dağdelen yaşamını yitirdi

Çorum'da emlak ve Rent a Car işleriyle uğraşan Engin Dağdelen yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren Rent a Car & Emlak Sahibi Engin Dağdelen, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde incelemelerini tamamlarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AYRINTILAR GELECEK)