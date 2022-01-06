Engin Dağdelen yaşamını yitirdi
Güncel 06.01.2022, 10:40
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Çorum'da emlak ve Rent a Car işleriyle uğraşan Engin Dağdelen yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren Rent a Car & Emlak Sahibi Engin Dağdelen, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinde incelemelerini tamamlarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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