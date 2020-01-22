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“Engelsiz Yaşam” ödülleri

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın bu yıl onuncu kez düzenlediği ‘Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne Meryem Uzerli, İlker Ayrık, Esra Erol, Hakan Altun, Yılmaz Morgül, Tamer Karadağlı ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.

“Engelsiz Yaşam” ödülleri

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın bu yıl onuncu kez düzenlediği ‘Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne Meryem Uzerli, İlker Ayrık, Esra Erol, Hakan Altun, Yılmaz Morgül, Tamer Karadağlı ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 00:22
“Engelsiz Yaşam” ödülleri

Engelliler yararına projeleri ve katkıları ile tanınan Çorumlu Avukat Kasım Aksoy da, gecede bir konuşma yaparak, Vakıf Başkanı Atilla Kaplakaslan’a teşekkür etti ve engelliler için yapılanların bir lütuf değil, onların haklarının teslim edilmesi olduğunu söyledi.

Gecede, 2019 yılında tiyatro, sinema, TV, müzik ve iş dünyasının en iyileri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı ayrıca 2019 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra duayen sanatçılara "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" de verildi.

(Haber Merkezi)

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