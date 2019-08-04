Engelsiz Yaşam Derneği’ne ziyaret

Engelli vatandaşların sorunları dinleyen MHP İl Başkanı Arslan Kaynar verdiği mesajda, “Bugün sağlıklı bir şekilde yaşamımızı idame edebiliyoruz lakin yarın başımıza ne geleceğini bilemeyiz hepimiz birer engelli adayıyız” dedi.

Engelli vatandaşların sorunlarının ve çözüm önerilerinin bulunduğu bir dosyayı Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak İl Başkanı Kaynara teslim etti.

Sorunların ve çözüm önerilerini her Meclis’te dile getireceklerini bildiren Kaynar olayın yakından takipçisi olacaklarını belirtti. (Haber Merkezi)