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“Engellilerin yararlanacağı bir park mutlaka yapılmalı”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’a tüm engellilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği “Engelsiz Yaşam Parkı” kurulmasını istedi.

12 Mayıs 2020 Salı 20:20
“Engellilerin yararlanacağı bir park mutlaka yapılmalı”

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Yaşar Kabakçı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek derneğin ve engellilerin sorunları hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, “Bizler toplumun dezavantajlı kişileri olarak diğer insanlarla eşit hizmet almak, insanca yaşayabileceğimiz düzeye ulaşmak istiyoruz. Bizlere acınarak bakılmasını değil, imkan tanınmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Engellilerin birçok ekonomik, fiziki, kültürel sorunlarla mücadele ettiğini, altyapı yetersizliklerinin yaşamlarını zorlaştırdığını, özellikle binaların girişlerinde, merdivenlerde, toplu ulaşım araçlarında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Kabakçı, Çorum’a engellilerin yararlanabileceği bir park yapılmasını istedi.

Kabakçı, “Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Önceden beyaz bastonlarımızla çarşıda gezerken insanlarımız bizlere karşıdan karşıya geçerken, yolda yürürken yardımcı oluyordu. Şimdi ise virüs bulaşacağı endişesiyle kimse yardımcı olmuyor. Bizlere acıyarak bakmayın, önümüzü açın, fırsat yaratın, eğitimde, sağlıkta, kültürel hayatta çalışmaları ve yatırımları engellileri düşünerek hayata geçirin. Tüm toplumun engelli bireylere yardımcı olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Çorum’a tüm engellilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği “Engelsiz Yaşam Parkı” kurulmasını istedi. Saat Kulesi Meydanındaki PTT altındaki parkın bu şekilde düzenlenebileceğini ve finansman için AB hibelerinden yararlanılabileceğini kaydeden Tahtasız, “Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma düzeylerinin en önemli ölçütlerinden biri, engellilere yönelik oluşturduğu yaşam standardıdır” dedi.

Tahtasız, tüm vatandaşları ve devlet kurumlarını engellilere yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırdı. (Haber Merkezi)

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