Engellilere tekerlekli sandalye, çocuklara ise tablet ve oyuncak

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyorlar. Ceylan tarafından temin edilen iki tekerlekli sandalye, yaşlı bir engelli kadın ile engelli bir çocuğa Yusuf Ahlatcı tarafından ulaştırıldı. Ahlatcı, Efe Ailesi’nin çocuklarını da tablet ve oyuncaklarla sevindirdi. Bütçe görüşmeleri nedeniyle Ankara’dan ayrılamayan Milletvekili Ceylan, her üç ziyarete de, telefon bağlantısıyla katıldı.

Beytepe 5. Sokak’ta ikamet eden 60 yaşındaki Gülseren Çalışkan isimli engelli kadının tekerlekli sandalye ihtiyacı, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli tarafından Milletvekili Ceylan’a iletildi. Ceylan’ın temin ettiği tekerlekli sandalye, Yusuf Ahlatcı ve Hasan Bellli tarafından Gülseren Çalışkan’ın evine götürülerek teslim edildi. Ahlatcı, Ceylan’la Gülseren Çalışkan’ı telefondan görüntülü olarak görüştürdü. Milletvekili Ceylan, “Bizlerin bir tek amacı vardır, o da her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak, bu kutlu dava yolunda vatandaşlarımıza hizmet etmektir” dedi.

Aşdağul beldesinden Kadir Erdemir isimli engelli çocuğun tekerlekli sandalyesi ise kendisine, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik tarafından teslim edildi. Belediye Başkanı Mehmet Çelik, anne Aysel, baba Fevzi Erdemir, ailenin diğer çocukları Bekir, Meryem ve Saime’yi Milletvekmili Ceylan’la görüntülü olarak görüştürdü. Ceylan bu görüşmede de “Engelleri hep birlikte aşalım” mesajı verdi.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak’ta oturan Hanife-İsa Efe çiftinin çocukları Ahmet, Aleyna ve Alya, pandemi sürecinde online derslerini rahat yapabilmek için tablet talebinde bulunmuşlardı. Ceylan’ın temin ettiği tablet, oyuncak bebek, futbol topu, satranç takımı gibi hediyeler, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gülabibey Muhtarı Hasan Belli tarafından Efe Ailesi’ne teslim edildi. Yusuf Ahlatcı’nın görüntülü telefon görüşmesi sağladığı Milletvekili Ceylan, çocukların sevincine ortak oldu. (Haber Merkezi)