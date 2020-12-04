“Engelliler sahipsiz kalmayacak”

Herhangi bir sebepten dolayı engelle yaşamak zorunda olan bireyleri görmezden gelmenin , durum ve duygularını anlamayarak yardım eli uzatmamanın insani duygulardan mahrum olmak anlamına geldiğini söyleyen MHP İl Başkanı Karapıçak, “Engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, sadece bugün değil, nefes alıp verdikleri her an hatırımızda olduklarını samimiyetle belirtmek istiyorum” dedi.

Dünya Engelliler Günü nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlığa varıncaya kadar her alanda engellilere insanca bir hayat sunmanın insani ve hukuki sorumluluk olduğunu belirten Karapıçak, “Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden asıl pürüzleri kaldırmak başta devlet politikamız olmak kaydıyla herkesin gaye ve görevleri arasındadır. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır.

Eşitlik ilkesi gereğince ve yüce dinimizin buyrukları doğrultunda hiç kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılamayacaktır. Bu nedenle engellilerin, hayatın her alanında hak ettikleri seviyelerde bulunmalarının önü ardına kadar açık tutulmalıdır. Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır. MHP engellilerin samimiyetle ellerinden tutacak, her zaman yanlarında duracaktır. Engellilerin meselelerini çözmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarımız arasındadır. MHP var olduğu müddetçe engelliler hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)