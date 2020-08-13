“Engelli olmak iş hayatına engel değil”

ÇESOB Başkanı Recep Gür, beraberinde Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte Yunus Emre İş Merkezi’nde faaliyet gösteren Arslan Akülü Sandalye İmalatı ve Bakımı Sahibi İsmet Arslan’ı işyerinde ziyaret etti.

İsmet Arslan’ı azminden dolayı kutlayan Recep Gür, hayatta aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını ifade ederek, engelli bir esnafın engellilere yardımcı olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2010 yılından bu yana akülü sandalye kullandığını söyleyen İsmet Arslan ise, akülü araçları bozulduğu zaman Çorum’da yaptıracak usta bulamadıklarını, “Ben anlıyorum bu işten” diyenin de araçlarda daha fazla tahribat yaptığını vurguladı.

Bu yüzden bu işe girdiğini anlatan Arslan, Hitit Üniversitesi’nde ve Ankara’da bir ustadan detaylı kurs gördüğünü ve sertifika aldığını daha sonra KOSGEB’in girişimcilik kurslarına katılarak işyerini de KOSGEB desteğiyle açtığını belirtti.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e desteği için teşekkür eden İsmet Arslan, amacının kar gütmek değil, kendisi gibi akülü araç kullanan engelli kardeşlerine yardımcı olmak olduğunu kaydetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan, şehir dışından da araç siparişi alırken, tek amacının ise işini geliştirerek daha da büyütmek olduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)