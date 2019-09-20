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Engelli öğrencilerin ürünleri teşhir ofisinde satılacak

Anadolu Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin üretmiş olduğu el sanatları ürünlerinin satışının yapılacağı Sanat Sokağı’ndaki teşhir ofisi, törenle açıldı.

Engelli öğrencilerin ürünleri teşhir ofisinde satılacak

Anadolu Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin üretmiş olduğu el sanatları ürünlerinin satışının yapılacağı Sanat Sokağı’ndaki teşhir ofisi, törenle açıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 22:40
Engelli öğrencilerin ürünleri teşhir ofisinde satılacak

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, engelli dernekleri başkanları, davetliler ve özel eğitim velilerinin katıldığı açılışta Anadolu Özel Eğitim Okulu Müdürü Selami Bolat, teşhir ofisi hakkında bilgi verdi. Bolat, öğrencilerinin yaptıkları ürünlerin Sanatçılar Sokağı'ndaki teşhir ofisinde satılacağını belirtti.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, açılış sonrası Anadolu Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin yaptığı ürünleri inceledi.

(Haber Merkezi)

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