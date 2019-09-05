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“Engelli öğrencilerin sorunları çözüme kavuşturuluyor”

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Ahmet Devrez, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, okullarda yapılan onarım çalışmaları kapsamında engelli bireylerin yararlanması amacıyla 2019 yılı onarım programı kapsamında engelli WC ve rampa yapımı çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

“Engelli öğrencilerin sorunları çözüme kavuşturuluyor”

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Ahmet Devrez, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, okullarda yapılan onarım çalışmaları kapsamında engelli bireylerin yararlanması amacıyla 2019 yılı onarım programı kapsamında engelli WC ve rampa yapımı çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:51
“Engelli öğrencilerin sorunları çözüme kavuşturuluyor”

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Ahmet Devrez, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, okullarda yapılan onarım çalışmaları kapsamında engelli bireylerin yararlanması amacıyla 2019 yılı onarım programı kapsamında engelli WC ve rampa yapımı çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik çalışmalar kapsamında; 10 okula Engelli Lifti 50 okula engelli rampası, 27 okula engelli WC ve 12 okula asansör yapıldığını anlatan Devrez, İl merkezinde 20 okulda engelli öğrencilere yönelik asansör, diğer okullarda ise engelli rampaları bulunduğunu belirtti. 20 okulda engelli tuvaleti bulunduğunu, diğer okullarda erişebilirlik kapsamında engellilere uygun tuvalet düzenlemeleri yapıldığını söyleyen Ahmet Devrez, Çorum merkez, ilçe ve köylerindeki öğrencilere yönelik özel eğitim tanımaları yapılmaya devam edildiğini, öğrencilerin ihtiyacı olan özel eğitime göre okullara yönlendirme çalışmaları yapıldığını söyledi. (Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 05.09.2019 23:07
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