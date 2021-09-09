Engelli öğrencilerden dönüşüm defilesi

“Doğa Dostu Aileler Yarışıyor Çevre Konulu Online Bilgi Yarışması”nın ödül törenine Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nin hazırladığı defile gösterisi damga vurdu.

Engelli merkezi öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için kâğıt, poşet, bilgisayar CD’si gibi çeşitli materyallerden yapılan kostümleri giyip, defile yaptı. İzleyenlerin ilgisini çeken defile törende beğeni topladı.

Defilenin ardından Çorum Belediyesi Kadın, Gençlik ve Engelli Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ve atık malzemelerden yapılan “Dönüşüm Muhteşem Oldu” sergisi gezildi. Atık malzemelerinin adeta birer sanat eserine dönüştüğü sergi, davetlilerin beğenini topladı. (Haber Merkezi)

