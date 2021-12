Engelli genç 4 enstrüman çalıyor

Murat Coşkun'un, çatal ve kaşık çalarak başladığı müzik tutkusu, baba Osman Coşkun’un oğluna saz almasıyla ilerledi. Doğuştan görme engelli olan cam kemik rahatsızlığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden Coşkun, gününün büyük bir bölümünü odasında müzik çalarak geçiriyor.

“BAŞARMAK HİÇ ZOR OLMADI”

Herhangi bir müzik eğitimi almadığını belirten Murat Coşkun, “Müzik hayatıma 2016-2017 yıllarında başladım. Müzik aletlerini çalmayı kendi kendime öğrendim. Önce bu işe çatal kaşık çalarak başladım. Sonra babam bir saz aldı. Sağ olsunlar her şeyimle onlar ilgileniyor. Böyle bir ailem olduğu içinde gurur duyuyorum. Hiç zor olmadı benim için öğrenmek. Org, saz, darbuka ve flüt çalıyorum, özellikle halk ozanlarımızın parçalarını söylüyorum. Arabesk sanatçılarımızın parçalarını okumaya çalışıyorum. Günlük radyoları, haberleri takip ediyorum” dedi.

“DESTEĞİMİZ, HAYRANLIĞA DÖNÜŞTÜ”

Oğluna olan desteğinin bir hayranlığa dönüştüğünü söyleyen Baba Osman Coşkun, “Oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. Başardıkça bizlerde çok mutlu oluyoruz. Söylediği parçalarla da hep duygulandırıyor” dedi.

Anne Hanife Coşkun ise, 'Murat küçüklüğünde cam kemik hastalı olduğu için çok kırıldı, hastanelerde çok kaldık, Allah’a şükür şimdi çok iyi, her şeyle uğraşıyor. Hayata bağımlı, o ne isterse bende elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorum. Mutluyum gururluyum” dedi.(Yusuf ÇINAR)