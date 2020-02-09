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Engelli bireyler için “Braille Alfabesi” kursu

Çorum Müftülüğü Diyanet İşleri Gençlik Merkezi’nde engelli bireyler için uygulamalı Braille alfabesi öğrenme kursu açıldı.

Engelli bireyler için “Braille Alfabesi” kursu

Çorum Müftülüğü Diyanet İşleri Gençlik Merkezi’nde engelli bireyler için uygulamalı Braille alfabesi öğrenme kursu açıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 19:30
Engelli bireyler için “Braille Alfabesi” kursu

Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak açılan ve145 saat olarak 15 Mart’a kadar devam edecek olan kursu ziyaret eden Altı Nokta Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, kurs eğitimcisi Harun Hakan Ege ile görüşerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, “Üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Görme engelli üyelerimizin toplumla kaynaşması, engelleri aşıp birlikte yaşamayı hayata geçirebilmesi için bu türden yapılacak sosyal etkinliklerin olumlu sonuçları olacaktır.

Engelli vatandaşlarımızın karşılaşacağı engelleri aşabilmesi için ellerinden gelen çabayı göstermesi tek başına yeterli değildir. Kırıp incitmeden, engelli olmayanların da bize destek olmasını talep ederiz.

Bize katkılarını esirgemeyen başta Çorum Valimize, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Çorum Müftümüze ve tüm halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Unutmayalım, engelleri birlikte aşacağız” dedi. (Mehmet DALAR)

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