Engelleri üreterek aşan annelere büyük destek

İstanbul’un Beylikdüzü Belediyesi, Çorum’da otizmli çocuklar için elini taşın altına koyan ve otizmli çocuklar için bir çok farkındalık etkinlikleri düzenleyen Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ne ve Mavi Umutlar Kadın Üretim Kooperatifi’ne destek olmak amacıyla ürettikleri bütün salçaları satın almak için sipariş verdi. Hazırlanan ürünler, dernek yöneticileri ve otizimli çocuklar ile Beylikdüzü Belediyesi’ne gönderildi.

Çorum’da otizimli çocuklar ve aileler için çalışmalarını sürdüren Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Üretim Kooperatifi’ne destekler devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum ziyareti sırasında ziyaret ettiği ve sorunlarını dinleyerek çözüm üreteceğine söz verdiği Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ne verilen sözler bir bir yerine getiriliyor.



“KILIÇDAROĞLU ÇÖZÜM BULDU”

Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Otizm Derneği Başkanı Emine Çelen, “Geçtiğimiz yıl derneğimizi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘sizler için ne yapabiliriz’ diye sorduğunda; ‘Başkanım bizler Allah’ın izniyle her şeyin üstesinden geliriz. Üretiriz ancak pazar konusunda zorlanıyoruz’ demiştik. Sayın Genel Başkan bununla ilgilenip çözüm bulacağını söyledi. Sesimizi duyuran Kemal Kılıçdaroğlu önce Muratpaşa Belediyesinin şimdi de Beylikdüzü Belediyesi’nin ürünlerimizi alması için vesile oldu” dedi.

“BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİ İLE

DAHA DA GÜÇLÜ VE ENGELSİZ HİSSETTİK”

Açıklamalarını sürdüren Çorum Otizm Derneği Başkanı Emine Çelen, “Çorum Mavi Umutlar Kadın Girişim üretim ve işletme kooperatifi olarak ürettiğimiz tüm ürünlerden yüklü miktarda alan İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık‘ın bu desteği ile daha da güçlü ve engelsiz hissettik. Amacımız otizmli çocuklarımızın engeliyle engellenmemek üreterek hayata daha güçlü adımlarla ilerlemek olduğunu ürettiğimiz doğal ürünlerle hem otizm derneğimizin giderlerini hem de kendim gibi otizmli çocuğu olan annelerimizin istihdamını sağlamak için kurduğumuz kooperatifimizin ürünlerini pazarlamak için büyük çaba sarf ettik. Zaten otizmli çocuklarımız ile bir sürü zorlukla mücadele ederken bir de bu arayış bizi büsbütün yordu. Hayallerimiz ümitlerimiz emeklerimiz tam da sona geldi derken Beylikdüzü Belediyesi başkanımızın bütün salçalarımızı alacağını öğrenmek umutlarımızı mavilendirdi. Bizleri bu güzel destekleriyle güçlenmiş hissettiren verdiği sözü yerine getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık’a otizmli çocuklarımız ve annelerimiz adına çok teşekkür ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

